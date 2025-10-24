Der elf Monate alte Mischlingsrüde Kalle sucht ein liebevolles Zuhause. Der aufgeweckte Junghund wünscht sich erfahrene Menschen mit Herz, Geduld – und einem sicheren Garten. Denn der neugierige Vierbeiner büxt gern mal aus, wie am späten Donnerstagabend, als ihn die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei einfangen musste. Über Passanten war es den Einsatzkräften gelungen, den Besitzer ausfindig zu machen. Er bekam seine Fellnase gesund und munter zurück.