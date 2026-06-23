Es lag nicht bloß an der Hitze draußen am Freitagabend, dass sich das Grüne Klassenzimmer im Marstall zur Jahresmitgliederversammlung des Meininger Tierschutzvereins nur zögerlich füllte. Um die 35 Mitglieder fanden sich ein, obwohl diesmal nach vier Jahren Amtszeit der Vorstand neu zu wählen war und wenngleich die Mitgliederzahl weiter angewachsen ist auf nunmehr 244. Das Phänomen, dass es zwar genug Mitglieder aber kaum Aktive gibt, kennen viele Vereine. Und das Thema klang auch zur Mitgliederversammlung der Tierschützer immer wieder an – beim Rechenschaftsbericht genau wie beim Ausblick. Die Aufgaben des Tierschutzvereins sind so vielfältig und umfangreich, dass es viele Mitstreiter braucht, die sich regelmäßig über den Mitgliedsbeitrag hinaus ins Vereinsleben einmischen.