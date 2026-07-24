Der Tierschutzskandal in Hohleborn beschäftigt weiterhin die Region. Zahlreiche Tiere wurden in dem Ortsteil von Floh-Seligenthal aus schlechter Haltung befreit. Durch Welpen-Inserate per Ebay-Kleinanzeigen war das Ganze aufgeflogen. Die gesamte Dimension zeigte sich erst bei einer Behördenrazzia. Leser erkundigten sich derweil in der Redaktion, ob die geretteten Hunde inzwischen ein neues Zuhause gefunden haben.