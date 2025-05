Erbendorf (dpa/lby) - Im zweiten Jahr in Folge brüten Habichtskäuze in freier Natur in Nordostbayern. Bei einem Vogelpaar seien zwei Jungkäuze entdeckt worden, teilte der Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität (VLAB) in Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth) mit. Das gebe Hoffnung für den Fortbestand des in Deutschland über Jahrzehnte weitgehend ausgestorbenen Eulenvogels. Der VLAB startete 2017 ein großes Wiederansiedlungsprojekt.