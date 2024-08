In Volieren Vorgeschmack auf die Freiheit bekommen

Vor ihrer Freilassung waren die Tiere in Volieren untergebracht, wo sie sich an ihre neue Umgebung im Wald gewöhnen konnten. Während dieser Zeit wurden sie noch gefüttert. Am Ende seien die Tiere schon ungeduldig gewesen, erzählte Bradtka. "Sie wollten raus." Die Sterblichkeitsrate der ausgewilderten Habichtskäuze liege zwischen 40 und 50 Prozent. Häufigste Todesursache seien Verkehrsunfälle, also Kollisionen mit Lastwagen oder Autos.

Etwa 220 Brutkästen hat der Verein in den Wäldern des Fichtelgebirges, des Hessenreuther- und Oberpfälzer Waldes, im Steinwald, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und jenseits der Grenze zu Tschechien im Böhmischen Wald für die Tiere aufgehängt.

Der Habichtskauz ist der größte und zugleich einer der seltensten Käuze in Mitteleuropa. Er ist etwa 60 Zentimeter groß, hat eine Spannweite von 125 Zentimetern und kann 20 Jahre alt werden. Der Habichtskauz war in Deutschland ausgestorben. Vor fast 100 Jahren wurde das damals letzte lebende Exemplar in der bayerisch-tschechischen Grenzregion geschossen.

Seit 2017 werden die putzigen Eulenvögel in Nordostbayern wieder angesiedelt. Gefördert wird das Wiederansiedlungsprojekt unter anderem von der Heinz-Sielmann-Stiftung.