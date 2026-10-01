„Tierwohl ist keine Frage der Stallgröße oder Tierart“, sagt Florian Grünert, Geschäftsführer der Agrargesellschaft Jüchsen (AGJ). Der Betrieb im Grabfeld hat in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen, um sich in der Milcherzeugung modern aufzustellen und gleichzeitig auch den Tieren Gutes zu tun. „Das eine schließt das andere nicht aus. Die Kühe sollen gesund älter werden und lange Milch geben.“ Mit diesen Investitionen habe man gezeigt, dass größere Unternehmen in Sachen Tierwohl durchaus Maßstäbe setzen können. Insofern freut es ihn und sein Team, dass es jetzt den Thüringer Tierschutzpreis für die besonders tiergerechte Haltung von Milchrindern gibt.