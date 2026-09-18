Im Fall der zwei verwahrlosten, ausgesetzten Katzen hat sich nun die Tierschutzorganisation Peta eingeschaltet. Rückblick: Am Montag wurde auf dem Wanderparkplatz Langebachtal zwischen Manebach und Stützerbach ein Kater in katastrophalem gesundheitlichen Zustand gefunden. Kurios: Schon vergangene Woche wurde dort ein Artgenosse in ebenso schlimmen Zustand ausgesetzt und aufgefunden. Der Vierbeiner verstarb kurz darauf.