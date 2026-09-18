Im Fall der zwei verwahrlosten, ausgesetzten Katzen hat sich nun die Tierschutzorganisation Peta eingeschaltet. Rückblick: Am Montag wurde auf dem Wanderparkplatz Langebachtal zwischen Manebach und Stützerbach ein Kater in katastrophalem gesundheitlichen Zustand gefunden. Kurios: Schon vergangene Woche wurde dort ein Artgenosse in ebenso schlimmen Zustand ausgesetzt und aufgefunden. Der Vierbeiner verstarb kurz darauf.
Tierschutzfall Ilmenau Peta zahlt 1000 Euro für Hinweise zu Katzenverwahrloser
Jessie Morgenroth 18.09.2026 - 08:00 Uhr