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Tierschutz Zwei Hunde bei Hitze aus Auto befreit

Auf einem Rastplatz sind zwei Hunde in einem überhitzten Wagen eingesperrt - die Polizei greift ein.

Tierschutz: Zwei Hunde bei Hitze aus Auto befreit
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In Niederbayern hat die Polizei zwei Hunde aus einem Auto befreit. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Passau (dpa/lby) - Polizeibeamte haben zwei Hunde aus einem überhitzten Auto in Niederbayern gerettet. Der Wagen war am Mittwochnachmittag auf einer Rastanlage in Passau geparkt, wo den Beamten die bereits gesundheitlich angeschlagenen Tiere auffielen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten hätten die Seitenscheibe eingeschlagen, die Hunde mit Wasser versorgt und dann einem Tierheim übergeben. Gegen die 25 und 43 Jahre alten Hundehalter sei ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet worden.

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Die Polizei warnt eindringlich davor, Kinder und Hunde auch nur kurzzeitig in abgestellten Fahrzeugen zu lassen. Bei höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung könnten schon nach wenigen Minuten Werte von mehr als 40 Grad im Innenraum erreicht werden, hieß es in einer Mitteilung.