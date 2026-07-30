Tierschutz: Zwei Hunde bei Hitze aus Auto befreit

Passau (dpa/lby) - Polizeibeamte haben zwei Hunde aus einem überhitzten Auto in Niederbayern gerettet. Der Wagen war am Mittwochnachmittag auf einer Rastanlage in Passau geparkt, wo den Beamten die bereits gesundheitlich angeschlagenen Tiere auffielen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten hätten die Seitenscheibe eingeschlagen, die Hunde mit Wasser versorgt und dann einem Tierheim übergeben. Gegen die 25 und 43 Jahre alten Hundehalter sei ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet worden.