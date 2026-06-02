Tierschutz Wildtiere retten - moralische Pflicht oder schädlich?

Als Beispiel nennt er einen Bussard, dessen Knochen bei einer Kollision mit einem Auto zertrümmert wurden. "So ein Tier schläfern wir sofort ein, weil wir sehen, der kann nie wieder raus."

Spielt es eine Rolle, ob das Leid des Wildtiers von Menschen verursacht wurde?

Für Tierethiker Suckstorff steht in dem Fall eindeutig fest: "Wenn es einen menschlichen Faktor gab, warum ein wildlebendes Tier leidet, dann gibt es auch eine moralische Pflicht, diesem zu helfen. Beispiele dafür seien, wenn man ein Reh anfahre oder ein Vogel gegen die Wohnzimmerscheibe fliege.

Doch nicht immer ist es so eindeutig. "In vielen Fällen hat der Mensch eine indirekte oder auch ganz direkte Beteiligung daran, dass es Wildtieren nicht gut geht", gibt Benz-Schwarzburg zu bedenken. Dazu zählten der Klimawandel, der Verlust von Lebensraum, die Übersäuerung der Meere oder Umweltverschmutzung.

In der Fachliteratur werde diskutiert, dass diese menschengemachten Faktoren auch daran beteiligt seien, dass Delfine und Wale stranden, ergänzt sie. "Und deswegen kann man in "Timmys" Fall, aber auch in vielen anderen Fällen durchaus sagen: Wir haben eine gewisse Mitschuld an der Problematik."

Macht es einen Unterschied, ob es eine seltene oder weit verbreitete Tierart ist?

Im Nabu-Artenschutzzentrum spielt das keine Rolle. "Uns ist egal, was das für ein Tier ist. Für uns zählt nur, ob wir das Tier wieder gesund pflegen können oder nicht", erläutert Neumann.

Auch aus ethischer Sicht besteht Suckstorff zufolge kein Unterschied zwischen einem verletzten Bartgeier und einem verletzten Reh. "Beide Tiere können Schmerzen empfinden und haben einen Grad an Intelligenz." Natürlich fänden viele Menschen ein Baby-Eichhörnchen niedlicher als etwa eine Ratte und würden diesem eher helfen. "Aus ethischer Perspektive wäre das aber äußerst ungerecht."

Was muss man bei der Rettung von Wildtieren berücksichtigen?

Gerade bei Jungtieren geht die Tierliebe mit manchen Menschen durch. "Wir schicken häufig Leute mit den Tieren zurück - gerade bei Jungtieren. Da wird wirklich viel eingesammelt", sagt Neumann. Oft sei der vermeintliche hilflose Jungvogel aber gar nicht verletzt oder verlassen.

Das Team schicke die Leute dann mit der Anweisung nach Hause, das Tier genau dort wieder abzusetzen, wo es aufgelesen wurde. "Viele Leute sind übereifrig. Deswegen sind wir immer froh, wenn die vorher anrufen und die Situation schildern, bevor sie mit einem Tier kommen."