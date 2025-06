München/Bayreuth (dpa/lby) - In Oberfranken dürfen bis auf weiteres keine Fischotter mehr getötet werden. Mit dieser Entscheidung hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München im Eilverfahren einer Beschwerde der Deutschen Umwelthilfe (DUH) entsprochen, wie ein VGH-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur gegenüber bestätigte. Die Entscheidung sei unanfechtbar, heißt es in einer Mitteilung des VGH.