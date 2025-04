Tierschutz: Vergangenes Jahr fast drei Tierschutz-Delikte am Tag

Für Schlagzeilen sorgen vor allem mögliche Tierschutzverstöße in der Landwirtschaft und auf Schlachthöfen. Die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Kulmbach überwacht und kontrolliert rund 600 Großbetriebe in diesem Bereich. Wie viele Mängel dabei im vergangenen Jahr registriert wurden, war noch unklar. Die Jahresstatistik ist einer Sprecherin zufolge bisher nicht fertiggestellt.