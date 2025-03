Tierschutz Trächtige Katze vor Tierheim ausgesetzt

Zwei Kätzchen zur Welt gebracht

Ob die Katze in der Früh abgestellt wurde oder schon die Nacht in dem Karton verbracht hatte, war laut dem Tierschutzverein unklar. Noch am selben Tag habe die Katze zwei Jungtiere auf die Welt gebracht. Zwei weitere Katzenbabys hätten nicht überlebt.