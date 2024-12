Ein weiteres Problem sieht der Verbandschef in der Vielzahl an abgegebenen, ausgesetzten oder beschlagnahmten Tieren, die unüberlegt angeschafft wurden. Es müssten zunehmend mehr verhaltensauffällige und damit betreuungsintensive Tiere beherbergt werden. Das führe immer wieder zu Aufnahmestopps. So könnten derzeit etwa das Katzenhaus in Nordhausen und das Tierheim in Hildburghausen keine Neuaufnahmen stemmen.