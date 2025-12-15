Der Jahresabschluss des Tierschutzvereins Schmalkalden und Umgebung am Donnerstag, 18. Dezember, bietet eine wertvolle Gelegenheit, das Jahr 2025 umfassend zu reflektieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Während dieser Veranstaltung, die um 18 Uhr im Familienzentrum, Bohrmühle 7 beginnt, wird nicht nur auf die positiven und negativen Ereignisse des vergangenen Jahres eingegangen, sondern es wird auch intensiv an der Planung neuer Vorhaben gearbeitet, kündigt der Vorstand an. Diese Reflexion ermöglicht es den Vereinsmitgliedern, aus den Erfahrungen zu lernen und die zukünftige Arbeit im Familienzentrum noch effektiver zu gestalten. Im Anschluss an die Besprechungen findet für die Vereinsmitglieder eine besinnliche Weihnachtsfeier statt, die den Abend in einer gemütlichen Atmosphäre ausklingen lässt und den Gemeinschaftssinn stärkt.