Nach Angaben der KBLV wurde der Betrieb regelmäßig kontrolliert, zuletzt am vergangenen Donnerstag. Dabei waren demnach Tierschutzverstöße bei der Anlieferung von Tieren und beim Abladen registriert worden, aber keine schweren Tiermisshandlungen, wie die der KBLV am Donnerstagabend zugespielten Videos zeigten. In den heimlich angefertigten Aufnahmen sind laut Aninova unter anderem Mitarbeiter zu sehen, die Hühner würgen, in Transportboxen einklemmen, schlagen und treten.