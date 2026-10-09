Der Tierschutzbund fordert strengere Regeln

Der Deutsche Tierschutzbund hält die bisherigen Regeln gegen Qualzucht für nicht ausreichend. Er fordert unter anderem eine verbindliche Regelung. Darin soll genauer festgelegt werden, welche Merkmale als Qualzucht gelten. Auch Zucht, Haltung und Import solcher Tiere sollen nach Vorstellung des Verbands stärker geregelt werden.

Das Tierschutzgesetz verbietet zwar Züchtungen, wenn vererbte Merkmale bei Tieren zu Schmerzen, Leiden oder gesundheitlichen Schäden führen. "Dieser sogenannte Qualzuchtparagraph ist jedoch in seiner Formulierung unkonkret und bleibt in der Umsetzung vage und individuell", sagt Hoth-Zimak vom Tierschutzbund.

Wie groß das Risiko bei kurznasigen Hunden ist

Wie häufig Atemwegsprobleme bei kurznasigen Hunden auftreten, zeigt eine im Februar 2026 veröffentlichte Untersuchung der University of Cambridge. Dafür wurden knapp 900 erwachsene Hunde aus 14 Rassen untersucht. Besonders häufig stellten die Forschenden das Atemwegssyndrom BOAS bei Pekinesen (89 Prozent der Tiere betroffen) und Japan Chins (82 Prozent) fest. Damit lagen die Werte in einer ähnlichen Größenordnung wie bei Möpsen, Französischen Bulldoggen und Englischen Bulldoggen.

Bei weiteren Hunderassen wie King Charles Spaniel, Shih Tzu und Boston Terrier stellten die Forschenden ein mittleres Risiko fest. Auch Griffon Bruxellois und Dogue de Bordeaux wurden dieser Gruppe zugeordnet. Bei Staffordshire Bullterriern, Cavalier King Charles Spaniels, Chihuahuas, Boxern und Affenpinschern war das Risiko geringer, klinisch relevante Erkrankungen traten dort nur bei wenigen Tieren auf.