Tierschutz Pferde beim Wiesnumzug: Tradition oder Tierquälerei?

Das sagen die Befürworter

"Pferde und Pferdegespanne sind ein fester Bestandteil des Münchner Oktoberfestes, insbesondere zum Einzug der Wiesnwirte und zum Trachten- und Schützenumzug", wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte. Die artgerechte Behandlung der Tiere habe oberste Priorität. Es gebe klare Auflagen: Es würden nur Pferde eingesetzt, die an Menschenmassen gewöhnt seien sowie erfahrene Kutscher. Das städtische Veterinäramt überprüft demzufolge die Pferde im Vorfeld und während des Oktoberfestes. "Es wird insbesondere ein Augenmerk darauf gelegt, ob die Pferde für den Wagenzug einsetzbar und die verwendeten Ausrüstungsgegenstände geeignet sind", hieß es. Bei den Kontrollen in den vergangenen Jahren habe es keine Hinweise gegeben, die gegen einen Einsatz der Tiere sprechen.