Spezielle Untersuchungen kamen nun aber zu einem anderen Ergebnis, wie das Umweltministerium mitteilte. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin habe eine Computertomographie an dem Kadaver durchgeführt. Dabei sei ein illegaler Abschuss festgestellt worden. Unklar sei allerdings, wo der Wolf getötet wurde. Denn der Rüde stammte demnach aus dem in der Rhön beheimateten Rudel Wildflecken in Bayern.