Tierschutz Nahrungsmangel bedroht Schwalbenpopulation

Kleine Fluginsekten fehlen als Nahrungsquelle

Als Hauptursache für den Einbruch des Bestands gilt der Rückgang kleiner Fluginsekten. "Dieser ist wesentlich der Intensivierung und dem Rückgang der Tierproduktion im ländlichen Raum geschuldet. Ebenso führten Umbauten auf Gehöften wie auch der Verschluss von Räumen, in denen Schwalbenbruten bisher möglich waren, zu Bestandsrückgängen", teilte die Stiftung mit. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hätten das Übrige getan. Es habe an Material für den Nestbau gefehlt, ausgetrocknete Nester seien abgestürzt.