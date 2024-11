Tierschutz: Menschen in Bayern sollen Vogeltod an Glasfassaden melden

Das Projekt "Unsichtbares sichtbar machen" bietet zudem Beratung zu effektiven Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag an. Eine wirksame Methode ist laut dem LBV der Einsatz von dezenten Musterfolien, die die Glasflächen für die Vögel sichtbar machen. "Solche Folien mit Linien und Punkten reduzieren den Vogelschlag drastisch", sagte LBV-Experte Peter Stimmler laut Mitteilung. Ein Projekt in Regensburg etwa habe gezeigt: Eine Scheibensicherung mit mehr als 400 Quadratmetern Folie reduzierte die Kollisionen an einer Glasfassade um 90 Prozent.