"Der Gänsegeier starb an Organschäden an Niere, Leber und Lunge – ausgelöst durch eine Bleivergiftung. Die Analyse legt nahe, dass der Vogel beim Fressen von mit Bleimunition belastetem Aas das Schwermetall aufnahm", sagt der Landesfachbeauftragte für Naturschutz beim LBV, Andreas von Lindeiner. Blei in Jagdmunition sei eine ernsthafte Gefahr für alle Aasfresser – nicht nur für seltene Gäste wie den Gänsegeier, der in Bayern nicht heimisch sei, sondern auch für Arten wie etwa den Bartgeier, der derzeit in Bayern wieder ausgewildert würde.