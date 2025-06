Worbis (dpa/th) - Ein kranker und abgemagerter Luchs soll in Nordthüringen gesund gepflegt werden. Die seltene und eigentlich scheue Raubkatze sei im Mai immer wieder auf Wiesen bei Bockstadt nahe Eisfeld im Kreis Hildburghausen und auf dem Gelände eines Schlosses gesichtet worden, berichtete das Umweltministerium in Erfurt. Das Tier sei eingefangen und zur Behandlung in den Bärenpark Worbis (Eichsfeldkreis) gebracht worden.