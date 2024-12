Grafenau/Neuschönau (dpa/lby) - Aus Rücksicht auf die Tiere im Nationalpark Bayerischer Wald sollen Besucher dort in der Silvesternacht auf Böller und Raketen verzichten. Die Nationalparkverwaltung appellierte außerdem an die Bürger, die den Jahreswechsel in den Höhenlagen wie auf dem Falkenstein, dem Rachel oder dem Lusen verbringen, ihren Müll wieder mitzunehmen.