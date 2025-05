Die Schließung der Schlachtstätte aufgrund der kurzfristig wegfallenden Schlachtkapazitäten bringe die bayerische und baden-württembergische Geflügelwirtschaft in große Bedrängnis, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Vertreterinnen und Vertreter der Geflügelwirtschaft aus Bayern und Baden-Württemberg sowie der bayerischen Veterinär- und Landwirtschaftsverwaltung hätten sich deshalb am Mittwoch in München ausgetauscht.