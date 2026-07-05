Gotha (dpa/th) - Polizei und Feuerwehr haben in Gotha einen jaulenden Fuchs aus einer illegalen Tierfalle befreit. Der Einsatz sei durch "laute, kreischende Geräusche" ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. In einer Gartenanlage sei die Quelle der Laute gefunden worden: Ein Fuchs steckte in einem sogenannten Tellereisen fest. Das Tier wurde befreit und laufengelassen. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das Aufstellen von Fallen, die Tiere nicht unversehrt fangen, ist nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes verboten.