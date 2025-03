Tierschutz in Bayern: Fischotter jagen – ja oder nein?

Das Echo in den Landkreisen ist unterschiedlich: In den Landkreisen Schwandorf und Tirschenreuth sind pro Jahr je fünf Entnahmen - so die offizielle Bezeichnung - erlaubt. Doch schon jetzt sind mehr Anträge für das Jahr 2025 eingegangen. Entscheidungen gab es noch nicht. Zwei Anträge registrierte das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab.