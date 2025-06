Tierschutz-Gesetz: Verdacht auf Tierquälerei: Polizei durchsucht Schlachthof

Dortmund - Wegen des Verdachts auf schwerwiegende Verstöße gegen den Tierschutz hat die Polizei einen Schlachthof im Kreis Gütersloh (NRW) sowie Firmen in sieben Bundesländern durchsucht. Neben dem Schlachthof geht es um Viehhändler, Viehtransportunternehmen und Landwirte, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und das Landeskriminalamt NRW mitteilten. Mehr als 200 Polizisten und Staatsanwälte waren im Einsatz, etwa auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern. Erste Ergebnisse der Razzia lagen zunächst nicht vor, die Maßnahme dauerte noch an.