Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Vom nächsten März an müssen Katzenbesitzer in Pfaffenhofen an der Ilm und im Markt Reichertshofen ihre Tiere kastrieren lassen, wenn sie unkontrollierten Auslauf haben und älter als fünf Monate sind. Dann gilt in den beiden Kommunen die Katzenschutzverordnung des Landkreises Pfaffenhofen, wie das Landratsamt mitteilte.