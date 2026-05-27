Tierschutz: Föritztaler Ehrenamtler retten Rehkitze

Er möchte betont wissen, dass sie dabei nicht die Landwirte verantwortlich machen, „denn wir wissen nur zu gut, dass kein Landwirt Interesse an unnötigem Tierleid hat“. Im Gegenteil: Nur durch die enge und gute Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Jägern und Helfern sei eine erfolgreiche Rehkitzrettung überhaupt möglich. Um bereits im Vorfeld, gefährdete Rehkitze zu orten, sind die sieben Ehrenamtler teilweise bereits ab 4 Uhr früh unterwegs. Eine Hilfe war ihnen bisher eine Drohne mit Wärmebildkamera, über die versteckte Tiere im Feld aufgespürt und damit auch rechtzeitig gerettet werden können.