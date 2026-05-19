Bei Mäharbeiten auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Landkreis Sonneberg wurden am gestrigen Tag mindestens zwei junge Feldhasen so schwer verletzt, dass sie durch eingesetzte Polizeibeamte aus tierschutzrechtlichen Gründen von ihrem Leiden erlöst werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Tiere im Zuge der Mahd erfasst und schwerstverletzt aufgefunden. Gegen den verantwortlichen Landwirt wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.