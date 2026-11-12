Tierschutz: Erste Wolfsjagd-Saison in Bayern endet ohne Abschuss

Wird es 2027 wieder eine Wolfsjagd in Bayern geben?

Auslöser des Streits um die Wolfsjagd war, dass der Bundestag im März den Weg für einen erleichterten Abschuss von Wölfen freigemacht hat. In der Folge konnte heuer erstmals wieder offiziell ohne konkreten Anlass Jagd auf die sonst streng geschützten Tiere gemacht werden.

Inzwischen sollen wieder mehr als 1.600 Wölfe in der Bundesrepublik leben, auch wenn sie weitgehend im Verborgenen sind und nur selten gesichtet werden. Tierschützer freuen sich über die Rückkehr der Wölfe, Weidetierhalter sorgen sich hingegen um die Sicherheit ihrer Schafe, Ziegen und Kälber.

Wie es nun im Jahr 2027 weitergeht, ist unklar. Das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen hält trotz der gestoppten Allgemeinverfügung zum Wolfs-Abschuss das Vorgehen weiter für richtig. "Welche Konsequenzen sich aus dem noch laufenden gerichtlichen Verfahren für die kommende Weidesaison ergeben, bleibt abzuwarten", sagt eine Sprecherin der Behörde.

Die Landtags-Grünen glauben hingegen, dass Abschussgenehmigungen, die vor Gericht landen, keine Basis für eine Lösung des Konflikts sind. "Das führt zu noch größerer Verunsicherung bei den Weidetierhaltern", sagt der Abgeordnete Christian Hierneis. Die Staatsregierung solle lieber wieder an einem Wolfsmanagementplan gemeinsam mit Naturschützern und Landwirtschaft arbeiten, meint er.