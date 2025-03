Volkach/Hilpoltstein (dpa/lby) - Drohnen, die zu nah an Storchennester heranfliegen und die brütenden Vögel aufschrecken - die Begeisterung für Störche hat in Bayern mancherorts negative Folgen. Die Stadt Volkach in Unterfranken ruft deshalb die Menschen dazu auf, auf Drohnenflüge in der Nähe des Nestes zu verzichten. Dies könne die Vögel so sehr stressen, dass sie ihr Nest und ihren Nachwuchs verließen. Und Volkach ist laut dem Naturschutzbund LBV kein Einzelfall.