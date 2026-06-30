Tierschutz-Debatte: Jagd auf Wölfe in Hessen? Kritik an Ministeriumsplan

Der "Revierübergreifende Wolfsmanagementplan für Hessen" wurde am Dienstag online gestellt. Er verfolge das Ziel, "den Artenschutz zu sichern, die Weidetierhaltung zu erhalten und zugleich die Akzeptanz des Großprädators Wolf in der Kulturlandschaft langfristig zu fördern", heißt es einleitend. Auf Seite sieben sind "Abschusspläne und maximaler Entnahmeanteil" geregelt. Dort heißt es: "Die Entnahme ist dabei auf einen Anteil von 40 Prozent der für einen Jahrgang prognostizierten juvenilen Wölfe begrenzt."