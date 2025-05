Tierschutz: Bundespolizei stoppt illegalen Welpentransport

Ruhstorf an der Rott (dpa/lby) - Hundewelpen und Entenküken in verdreckter Umgebung hat die Bundespolizei bei einer Grenzkontrolle in Niederbayern nahe Ruhstorf an der Rott entdeckt. In der Nacht auf Sonntag hätten die Beamten einen 33 Jahre alten Mann kontrolliert, der nach eigenen Angaben von Rumänien nach Frankreich unterwegs war, teilte die Bundespolizei mit. Im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten drei Hundewelpen - "zwischen Unrat, Abfälle und leeren Ölkanistern", wie es hieß.