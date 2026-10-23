Unkastrierte Katzen, überforderte Hundebesitzer, hohe Tierarztkosten und Welpenhandel: Wer mit Mitarbeitern aus Tierheimen spricht, hört häufig ähnliche Sätze. Dazu komme Ignoranz aus der Bevölkerung. Hunde würden oft wegen der Optik angeschafft, ohne Rücksicht auf Qualzuchtmerkmale, sagt Sperlich.

Tiere leiden, weil sie dem Menschen gefallen sollen

Der Bernhardiner zum Beispiel wurde früher als Rettungshund bei Lawinen eingesetzt. Heute wiegt er bis zu 90 Kilogramm, kommt auf eine Schulterhöhe von 90 Zentimetern und hat gesundheitliche Probleme, wie Sperlich erläutert. Kleinere Hunde wie der Mops oder die Französische oder Englische Bulldogge leiden wegen ihres kurzen Kopfes an Atemnot. "Betrachtet man die Schädelentwicklung dieser Rassen in den letzten 100 Jahren, wird deutlich, was wir den Tieren Furchtbares antun", sagt Sperlich. Der Dackel wiederum kämpft wegen seiner ungleichen Körperproportionen mit Bandscheibenproblemen.

Bei den Katzen nennt Sperlich die Scottish Fold, deren Kippohren durch eine Knorpelmissbildung entstehen, die auf den Körper wirkt. Auch Kreuzungen von Haus- und Wildkatzen, wie Bengal, Savannah und Caracat, seien eine Qualzucht. Angesichts des Tierleids fordert Sperlich gesetzliche Verschärfungen. Das hätte Konsequenzen für beliebte Haustiere. Dackel oder Mops dürften dann in der jetzigen Form nicht mehr gezüchtet werden.