Erfurt/Jena (dpa/th) - Zum Schutz von Igeln und anderen Tieren ist in Erfurt ein Nachtfahrverbot für Mähroboter in Planung. Dabei orientiert sich die Landeshauptstadt auch an entsprechenden Allgemeinverfügungen, die schon andernorts etwa in Köln und Leipzig gelten. Aber wie sieht die Lage in anderen größeren Städten Thüringens aus?