Vier Mitarbeitern wurde gekündigt

Bei dem Betrieb in Wassertrüdingen handelt es sich nach Angaben der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) um den größten Schlachthof dieser Art in Bayern und einen der größten in Deutschland. Jährlich werden in Wassertrüdingen demnach etwa 11 Millionen Legehennen und eine Million Mastelterntiere geschlachtet.