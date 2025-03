Zuvor hatte die Influencerin ein Video bei Instagram gepostet und damit große Empörung ausgelöst. In dem Video ist zu sehen, wie sie an einem Straßenrand ein Wombat-Junges hochhebt und auf die Kamera zurennt - gefolgt von der Wombat-Mama. Dabei ist das Lachen eines Mannes zu hören. "Seht euch die Mutter an, sie ist hinter ihr her", sagt der Mann.