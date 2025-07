Tierschutz: Aiwanger kritisiert Gerichtsentscheidung zu Fischottern

München/Bayreuth (dpa/lby) - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisiert die Eilentscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH), dass in Oberfranken keine Fischotter mehr getötet werden dürfen. "Entnahmen von Fischottern sind dringend nötig", ließ der Minister während einer Dienstreise in die USA über die Pressestelle seines Ministeriums ausrichten. "Niemand will den Fischotter ausrotten. Der Freistaat hat aber auch eine hohe Verantwortung, die bayerischen Teichwirte mit ihren Sorgen nicht allein zu lassen und die Schäden in Grenzen halten."