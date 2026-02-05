Tierschutz: 44 Katzen aus Münchner Wohnung gerettet

München (dpa/lby) - Wegen unhaltbarer Zustände sind 44 Katzen aus einer Wohnung in München gerettet worden. Bei einer Kontrolle mit dem Veterinäramt und Tierschützern seien die Tiere, darunter neugeborene und trächtige Katzen, eingefangen und in ein Tierheim gebracht worden, bestätigte eine Polizeisprecherin nach einer Mitteilung des Tierschutzvereins. Nach Angaben der Tierschützer deutete der Zustand der 95 Quadratmeter großen Wohnung und der Tiere auf eine Überforderung der Familie hin, die die Tiere hielt.