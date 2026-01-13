100 Jahre Rassegeflügel- und Kaninchenzucht wurden am zurückliegenden Wochenende mit einer wunderbaren Lokalschau im Sportlerheim gefeiert. Der 1. Vorstand des KTZV Jagdshof 1926, Dietmar Welsch, eröffnete die Veranstaltung im Beisein seiner Vereinsmitglieder, befreundeter Zuchtfreunde und der Föritztaler Bürgermeisterin Silke Fischer. Wenn Vereine zusammenarbeiten, wie hier der Kleintierzuchtverein (KTZV) und der Sportverein, viele Hände mit anpacken, dann kann es nur gut werden, so Dietmar Welsch.