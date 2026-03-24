Tierrettung: Wale in der Ostsee – die wichtigsten Fragen und Antworten

Wo wurden in letzter Zeit noch Wale gesichtet?

Anfang Januar dieses Jahres schwamm ein großer Wal in der Flensburger Förde zwischen dem Hafen und dem dänischen Kollund. Bei diesem Wal habe es sich um einen Finnwal gehandelt, hatte Judith Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Er sei dem Meeresmuseum demnach am 7. Januar gemeldet.

An der Kerbe an der Rückenfinne habe man ihn gut identifizieren können. Die Größe des offenbar jungen Finnwals werde auf acht Meter geschätzt. Finnwale sind mit einer Länge von rund 25 Metern die zweitgrößten Tiere der Erde – nur der Blauwal ist größer.

Warum kam der Finnwal in die Ostsee?

Finnwale sind nach Angaben der Walschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) meist alleine oder zu zweit unterwegs. Sie gehören zu den Bartenwalen und ernähren sich von Krill, kleinen Fischen und Krustentieren. Auch dieser Finnwal sei vermutlich bei der Nahrungssuche in die Beltsee geschwommen. Die Wale machten normalerweise eine Wanderung von den arktischen Gewässern, wo sie sich im Sommer aufhalten, in wärmere Gewässer, um sich fortzupflanzen, sagte Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum.