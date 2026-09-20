Sondershausen (dpa/th) - Ein kleiner, zappelnder Maulwurf mitten auf einer Straße ist von Polizisten in der Stadt Sondershausen gefunden worden. Das Tierchen, das eigentlich eher unterirdisch unterwegs ist, wurde von den Beamten aus der lebensbedrohlichen Situation gerettet, wie die Polizei mitteilte. Mit Unterstützung eines Anwohners sei der kleine Maulwurf auf einen für ihn geeigneten Untergrund in der Natur ausgesetzt worden. "Sofort bewegte er sich sicherer und vergrub sich im Boden", berichtete die Polizei.