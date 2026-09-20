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Tierrettung Polizei: Zappelnder Maulwurf auf einer Straße

Eigentlich sind Maulwürfe eher unter der Erdoberfläche unterwegs. In Nordthüringen hatte sich einer der kleinen Insektenfresser verirrt - ihm wurde geholfen.

Tierrettung: Polizei: Zappelnder Maulwurf auf einer Straße
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Der Maulwurf wurde gerettet! (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Sondershausen (dpa/th) - Ein kleiner, zappelnder Maulwurf mitten auf einer Straße ist von Polizisten in der Stadt Sondershausen gefunden worden. Das Tierchen, das eigentlich eher unterirdisch unterwegs ist, wurde von den Beamten aus der lebensbedrohlichen Situation gerettet, wie die Polizei mitteilte. Mit Unterstützung eines Anwohners sei der kleine Maulwurf auf einen für ihn geeigneten Untergrund in der Natur ausgesetzt worden. "Sofort bewegte er sich sicherer und vergrub sich im Boden", berichtete die Polizei. 

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Nach Angaben des NABU verbringen Maulwürfe den Großteil ihres Lebens in einem selbst gegrabenen, unterirdischen Gangsystem. Doch manchmal kämen die Insektenfresser aus ihrem Tunnelnetz, um sich ein neues Revier zu suchen. Maulwürfe würden schlecht sehen, eigentlich könnten sie nur zwischen dunkel und hell unterscheiden.