Tierrettung: Mann sperrt gestohlene Schafe in Zimmer – Polizei greift ein

Erfurt (dpa/th) - Ein junger Mann soll in Erfurt Schafe von einer Koppel gestohlen und in ein Haus gebracht haben. Alarmiert worden seien die Beamten, weil sich der 20-Jährige unberechtigt in dem Wohnhaus aufgehalten haben soll, teilte die Polizei mit. Vor Ort hätten die Polizisten in der Nacht zu Sonntag dann den Mann in einem Zimmer entdeckt, wo er zwei Kamerunschafe in eine Box eingesperrt hatte. Die Tiere wiesen den Angaben nach Anzeichen von Dehydrierung und Unterernährung auf.