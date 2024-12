Berlin - Für die Anschaffung spezieller Drohnentechnik zur Rettung von Rehkitzen haben mehrere Vereine in Sachsen und Thüringen Gelder aus Berlin erhalten. So seien zehn Anträge auf Fördermittel aus Sachsen und neun Anträge aus Thüringen bewilligt worden, teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin mit. Für Sachsen-Anhalt wurde nichts ausgezahlt.