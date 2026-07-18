Tierrettung: Feuerwehr birgt Pferd aus Fluss

Mit dem speziellen Berggeschirr zur Rettung von Großtieren der Feuerwehr Sömmerda sowie mit der Hilfe weiterer Feuerwehrleute und einer Tierärztin, konnte das Pferd schließlich aus dem Fluss gehoben werden. Auf den Einsatz folgte allerdings Ernüchterung: "Trotz aller Bemühungen - auch durch die alarmierte Tierärztin ist das Pferd nach der Rettungsaktion verstorben. Unser Mitgefühl gilt den Besitzern des Tieres. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft", so die Feuerwehr im Post.