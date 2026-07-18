Walschleben (dpa/th) - Um ein Pferd aus einem Fluss zu retten, sind mehrere Feuerwehren im Landkreis Sömmerda im Einsatz gewesen. Das Tier habe sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können, teilte die Feuerwehr von Elxleben an der Gera etwa auf Instagram mit. Weil deren Ausrüstung nicht für die Rettungsaktion am späten Freitagabend geeignet war, holten sie Verstärkung dazu. Zuerst berichtete die "Thüringer Allgemeine" online über den Einsatz.
Tierrettung Feuerwehr birgt Pferd aus Fluss
dpa 18.07.2026 - 14:11 Uhr