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Tierrettung Feuerwehr birgt Pferd aus Fluss

Mit viel Aufwand gelingt es Feuerwehrleuten, ein erschöpftes Pferd aus dem Wasser zu hieven. Warum die Rettungsaktion dennoch ein trauriges Ende fand.

Tierrettung: Feuerwehr birgt Pferd aus Fluss
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Im Landkreis Sömmerda haben Feuerwehrleute ein Pferd aus einem Fluss gehoben. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Walschleben (dpa/th) - Um ein Pferd aus einem Fluss zu retten, sind mehrere Feuerwehren im Landkreis Sömmerda im Einsatz gewesen. Das Tier habe sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können, teilte die Feuerwehr von Elxleben an der Gera etwa auf Instagram mit. Weil deren Ausrüstung nicht für die Rettungsaktion am späten Freitagabend geeignet war, holten sie Verstärkung dazu. Zuerst berichtete die "Thüringer Allgemeine" online über den Einsatz. 

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Mit dem speziellen Berggeschirr zur Rettung von Großtieren der Feuerwehr Sömmerda sowie mit der Hilfe weiterer Feuerwehrleute und einer Tierärztin, konnte das Pferd schließlich aus dem Fluss gehoben werden. Auf den Einsatz folgte allerdings Ernüchterung: "Trotz aller Bemühungen - auch durch die alarmierte Tierärztin ist das Pferd nach der Rettungsaktion verstorben. Unser Mitgefühl gilt den Besitzern des Tieres. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft", so die Feuerwehr im Post.