Veterinäramt : 26 verwahrloste Katzen gerettet

Saalfeld - Gleich 26 Katzen sind im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aus widrigen Lebensbedingungen gerettet worden. Nach entsprechenden Tierschutzanzeigen kontrollierte das Veterinäramt zwei Wohnhäusern, wie das Landratsamt mitteilte. "Hochgradig unhygienische Zustände für Mensch und Tier" seien dabei festgestellt worden. Die Katzen befanden sich zudem in einem sehr schlechten Pflegezustand, wie es weiter hieß. Auch bereits tote Tiere seien bei den Kontrollen entdeckt worden.