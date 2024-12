Tierretter: Mehr als 300 Tiere - Vogelschutzwarte zieht erste Bilanz

Auch Reptilien, Fledermäuse und Igel aufgenommen

Zwar machen Wildvögel den größten Teil der in der Schutzwarte aufgefangenen Tiere aus. Aber auch in diesem Jahr landeten bis Ende November immerhin zusätzlich 37 Igel, zwei Fledermäuse und acht Reptilien aus Beschlagnahmungen in Seebach.