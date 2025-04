Tierquälerei-Verdacht: Behörde will Rinderhalteverbot für vier Beschäftigte

Seit 2019 ist der Rinderbetrieb in den Schlagzeilen

Der Betrieb im Landkreis Unterallgäu, der mehrere Zweigbetriebe unter anderem auch im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg hat, war schon 2019 im Zuge des sogenannten Tierschutzskandals im Allgäu in die Schlagzeilen geraten. Am Landgericht in Memmingen soll deswegen noch ein Strafprozess stattfinden, ein Termin für die Verhandlung ist aber bis jetzt nicht bekannt.