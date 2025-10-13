Tierquälerei: Taube totgetreten – Ermittlungen nach Tierschutzgesetz

Kulmbach - Nach einem tödlichen Fußtritt gegen eine Taube im bayrischen Kulmbach (Landkreis Kulmbach) muss sich ein Mann nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Die Polizei habe nach dem Vorfall die Ermittlungen übernommen, sagte ein Sprecher. Wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder ihm Schmerzen oder Leiden zufügt, dem drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.